Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стив Керр о 5-м подряд пропуске матча Кумингой: «Шанс на возвращение есть, но это непросто, ведь ему нужно много минут»

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что Джонатан Куминга все еще может вернуться в ротацию команды.

Источник: Спортс"

В понедельник Куминга пропустил пятый матч подряд по решению тренера, хотя «Голден Стэйт» проводил вторую игру за два дня.

"Шанс есть. Сложность в том, что он не из тех, кто играет на ограниченных минутах. Я выпускал на площадку нескольких парней, давая по восемь-десять минут, но Джей Кей — это тот, кому нужен ритм. Он не похож на Сантоса, который может ненадолго выйти на площадку, или на Пэта Спенсера, который может носиться по площадке четыре минуты и спокойно уйти.

Ему нужен ритм.

Он всегда должен быть готов, и шанс на возвращение есть, просто не сейчас. Но в НБА все быстро меняется", — заявил Керр.