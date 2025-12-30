Стив Керр о 5-м подряд пропуске матча Кумингой: «Шанс на возвращение есть, но это непросто, ведь ему нужно много минут»

"Шанс есть. Сложность в том, что он не из тех, кто играет на ограниченных минутах. Я выпускал на площадку нескольких парней, давая по восемь-десять минут, но Джей Кей — это тот, кому нужен ритм. Он не похож на Сантоса, который может ненадолго выйти на площадку, или на Пэта Спенсера, который может носиться по площадке четыре минуты и спокойно уйти.