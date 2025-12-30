Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуайт Ховард предлагает ввести в США обязательную военную службу

Чемпион НБА Дуайт Ховард во время общения в социальных сетях предложил ввести в США обязательную военную службу для всех граждан.

Источник: Спортс"

"Считаю, что президент должен ввести обязательную годичную военную службу для всех, кто родился в Америке. Во многих других странах так делают.

Такое решение помогло бы нам с дисциплиной и структурой. Как думаете, поможет ли это Америке или нет?" — написал экс-игрок НБА.

Бывший игрок «Орландо» и «Лейкерс» согласился с высказанным мнением, что американцы должны как минимум получать военную подготовку.

«Подтверждаю, дайте мальчикам и девочкам 3 месяца военной подготовки, обучения выживанию, основам военной службы и обучите их базовым профессиям», — добавил знаменитый баскетболист.