«Милуоки» активно ищет вариант обмена Кайла Кузмы

«Милуоки» начали активную работу по усилению состава. По информации журналиста Эвана Сайдери, клуб готов рассмотреть обмен форварда Кайла Кузмы.

Источник: Спортс"

Руководство «Бакс» стремится найти игрока, который лучше соответствует текущим потребностям команды в защите и атаке на периметре. Для этого «Милуоки» готовы расстаться с Кузмой, чей контракт рассчитан еще на 2 года с зарплатой 22,5 млн долларов в год. В сделку могут войти будущий драфт‑пик или право на обмен пиками.

Показатели Кузмы в сезоне (13,2 очка, 4,9 подбора при 50,7% попаданий с игры) не считаются достаточными, а его низкая результативность из-за дуги (30%) ограничивает способность «растягивать» оборону соперника.