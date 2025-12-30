Ричмонд
Чима Монеке: «Для Тайрика Джонса лучший вариант — уход из “Партизана”

Форвард «Црвены Звезды» Чима Монеке высказался о кризисной ситуации в стане принципиального соперника — белградского «Партизана». Центром обсуждения стал американский центровой Тайрик Джонс, превратившийся в изгоя для болельщиков после ухода легендарного тренера Желько Обрадовича.

Источник: Спортс"

"Ситуация зашла слишком далеко. Кто бы ни был прав, это уже не имеет смысла. Тяжело наблюдать за всем этим, даже несмотря на то, что я играю за команду‑соперника. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшее время — ведь это наверняка тяжело для его семьи.

Он больше не может быть самим собой, явно не на 100 % сосредоточен на игре. Не могу представить, как это — играть дома, когда болельщики твоего клуба освистывают тебя. Даже когда я делаю данк, нет никакой реакции.

Для Тайрика Джонса лучший вариант — уход из «Партизана». Не знаю, какую команду ему стоит выбрать. Однако однозначно: лучший сценарий для обеих сторон — это уход Тайрика Джонса из «Партизана», — заявил Монеке в подкасте Triple Threat Show.

Центровой «Партизана» Тайрик Джонс может перейти в «Олимпиакос».