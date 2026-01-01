Дабл-дабл Джейлена Джонсона (34+10) помог «Атланте» прервать серию из пяти поражений

В игре с «Тимбервулвз» 24-летний баскетболист набрал 34 очка, совершил 10 подборов и отдал 6 результативных передач. В 12 матчах декабря его средние показатели составили 25,8 очка, 11,2 подбора и 10,1 передачи. Джонсон стал первым игроком в истории «Хокс», кому удалось удерживать статистику на уровне трипл‑дабла в течение месяца (при условии не менее 10 сыгранных матчей).