«Рассчитываю вернуться на площадку в следующем матче». Вембаньяма не смог доиграть матч с «Нью-Йорком» из-за повреждения колена

После игры Вембаньяма сообщил, что у него диагностирована легкая гиперэкстензия. Первичное обследование не выявило более серьезных повреждений.
«Я был уверен в себе и почти вернулся в игру — меня пришлось удерживать. Это просто гиперэкстензия, так что последствия должны быть минимальными. Завтра мы все проверим, чтобы убедиться, что все в порядке. Рассчитываю вернуться на площадку в следующем матче», — заявил Вембаньяма в интервью ESPN.
Несмотря на досрочный уход с площадки, за 24 минуты баскетболист успел набрать 31 очко и сделать 13 подборов.