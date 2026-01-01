Ричмонд
«Рассчитываю вернуться на площадку в следующем матче». Вембаньяма не смог доиграть матч с «Нью-Йорком» из-за повреждения колена

Центровой «Сан‑Антонио» Виктор Вембаньяма покинул площадку в конце 4-й четверти матча против «Нью‑Йорка» (134:132) из-за травмы левого колена, полученной в борьбе за подбор.

После игры Вембаньяма сообщил, что у него диагностирована легкая гиперэкстензия. Первичное обследование не выявило более серьезных повреждений.

«Я был уверен в себе и почти вернулся в игру — меня пришлось удерживать. Это просто гиперэкстензия, так что последствия должны быть минимальными. Завтра мы все проверим, чтобы убедиться, что все в порядке. Рассчитываю вернуться на площадку в следующем матче», — заявил Вембаньяма в интервью ESPN.

Несмотря на досрочный уход с площадки, за 24 минуты баскетболист успел набрать 31 очко и сделать 13 подборов.