Тре Джонсон: «Хочу стать одним из величайших игроков в истории, а для этого нужно уметь играть в обороне»

"Защита всегда была для меня зоной роста — потому что я хочу стать одним из величайших игроков в истории, а для этого нужно уметь играть в обороне. Но меня это никогда не беспокоило — и никто из тех, кто меня знает, не переживал по этому поводу.
Если вы хотите указать на мои недочеты — пожалуйста, это даже поможет лучше проанализировать мою игру. Я уважаю критику, если речь идет о защите. Но все комментарии о том, что я не умею защищаться, я, честно говоря, просто отбрасываю. Потому что люди говорят это не потому, что реально хотят разобрать мою игру, а чтобы прицельно атаковать меня", — заявил 19-летний баскетболист.