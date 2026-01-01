Тре Джонсон: «Хочу стать одним из величайших игроков в истории, а для этого нужно уметь играть в обороне»

Если вы хотите указать на мои недочеты — пожалуйста, это даже поможет лучше проанализировать мою игру. Я уважаю критику, если речь идет о защите. Но все комментарии о том, что я не умею защищаться, я, честно говоря, просто отбрасываю. Потому что люди говорят это не потому, что реально хотят разобрать мою игру, а чтобы прицельно атаковать меня", — заявил 19-летний баскетболист.