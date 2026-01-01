Ричмонд
Тре Джонсон: «Хочу стать одним из величайших игроков в истории, а для этого нужно уметь играть в обороне»

Защитник «Вашингтона» Тре Джонсон, выбранный под 6-м номером последнем драфте НБА, отреагировал на главную претензию скаутов перед его приходом в лигу — недоверие к его защитным навыкам.

Источник: Спортс"

"Защита всегда была для меня зоной роста — потому что я хочу стать одним из величайших игроков в истории, а для этого нужно уметь играть в обороне. Но меня это никогда не беспокоило — и никто из тех, кто меня знает, не переживал по этому поводу.

Если вы хотите указать на мои недочеты — пожалуйста, это даже поможет лучше проанализировать мою игру. Я уважаю критику, если речь идет о защите. Но все комментарии о том, что я не умею защищаться, я, честно говоря, просто отбрасываю. Потому что люди говорят это не потому, что реально хотят разобрать мою игру, а чтобы прицельно атаковать меня", — заявил 19-летний баскетболист.