«Этого не случится». Рич Пол опроверг слухи о возможном объединении Леброна Джеймса и Стефена Карри

«Я думал о Дрэймонде (Грине). Представлял команду с двумя форвардами-плеймейкерами и разыгрывающим, который много играет без мяча. Боже мой, чем больше я об этом думаю, тем сильнее хочу это увидеть. И чем дольше размышляю, тем больше убеждаюсь: это имеет смысл для обеих сторон с точки зрения баскетбола», — сказал Келлермана.
Рич Пол отреагировал на эти рассуждения максимально резко, дав понять, что подобные разговоры не имеют смысла.
«Может, сразу в детские игры сыграем? Этого не случится. Так зачем мы обсуждаем то, что не произойдет?» — ответил агент Леброна.