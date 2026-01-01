Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Этого не случится». Рич Пол опроверг слухи о возможном объединении Леброна Джеймса и Стефена Карри

Агент Леброна Джеймса Рич Пол пресек спекуляции о возможном объединении своего клиента со Стефеном Карри. В подкасте Game Over аналитик ESPN Макс Келлерман поразмышлял о том, как могла бы выглядеть игровая модель при объединении этих двух суперзвезд НБА.

Источник: Спортс"

«Я думал о Дрэймонде (Грине). Представлял команду с двумя форвардами-плеймейкерами и разыгрывающим, который много играет без мяча. Боже мой, чем больше я об этом думаю, тем сильнее хочу это увидеть. И чем дольше размышляю, тем больше убеждаюсь: это имеет смысл для обеих сторон с точки зрения баскетбола», — сказал Келлермана.

Рич Пол отреагировал на эти рассуждения максимально резко, дав понять, что подобные разговоры не имеют смысла.

«Может, сразу в детские игры сыграем? Этого не случится. Так зачем мы обсуждаем то, что не произойдет?» — ответил агент Леброна.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше