Егор Дёмин набрал 10 очков и 8 подборов в проигранном матче с «Вашингтоном»

За 28 минут в стартовой пятерке Демин реализовал 3/12 с игры и 2/2 с линии, а также допустил 2 потери.
Россиянин вернулся в состав после пропуска предыдущего матча, когда его беспокоили боли в пояснице.
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин записал на свой счет 10 очков, 8 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в проигранном матче с «Вашингтоном» (99:119).
