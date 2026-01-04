Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НБА запретила носить головную повязку на шее. Так делал Джейлен Саггс

НБА внесла поправку по поводу использования головной повязки. Лига запретила носить ее на шее как чокер.

Источник: Спортс"

Необычный способ применения повязки практиковал Джейлен Саггс из «Мэджик». Обычно он делал это в начале матчей.

«Да просто прикольно. У меня нет объяснений по этому поводу», — сказал защитник, когда его спросили про повязку на шее.