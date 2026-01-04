Ричмонд
Дрэймонд Грин получил удаление в матче с «Ютой» за споры с судьями

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вновь оказался в центре внимания. В матче против «Юты» игрок получил два технических замечания подряд и был удален с площадки после спора с судьей в конце 2-й четверти.

Источник: Спортс"

Грин требовал от арбитров зафиксировать нарушение правила «трех секунд» со стороны соперника. После первого замечания 35-летний баскетболист продолжил спор и заработал второй технический фол.

Это уже второе удаление Грина за последние 8 игр.