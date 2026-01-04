Ричмонд
Энтони Эдвардс: «Игроки “Миннесоты” по большей части не следуют плану на игру»

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс объяснил нестабильное выступление команды в сезоне после победы над «Майами» (125:115).

Источник: Спортс"

Перед этой встречей «Вулвз» потерпели три поражения в четырех матчах.

«У Криса Финча был отличный план на игру. Чаще всего мы просто не следуем плану, но когда мы его слушаем и все выполняем, получается неплохо», — признался Эдвардс.