Дени Авдия оформил трипл-дабл (29+11+10) в победном матче с «Сан-Антонио»

За 39 минут на площадке Авдия записал на свой счет 29 очков, 11 подборов и 10 результативных передач, а также добавил блок-шот. Он стал одним из трех игроков «Портленда», преодолевших рубеж в 20 очков в этом матче, наряду с Донованом Клинганом (24 очка) и Тумани Камарой (20 очков).
Со стороны «Сан-Антонио» самыми результативными игроками стали Джулиан Шэмпени и Люк Корнет (оба — по 20 очков). При этом «Сперс» играли без травмированного лидера Виктора Вембаньямы (боль в колене) и защитника Девина Васселла (растяжение мышцы бедра).