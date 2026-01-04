Дени Авдия оформил трипл-дабл (29+11+10) в победном матче с «Сан-Антонио»

За 39 минут на площадке Авдия записал на свой счет 29 очков, 11 подборов и 10 результативных передач, а также добавил блок-шот. Он стал одним из трех игроков «Портленда», преодолевших рубеж в 20 очков в этом матче, наряду с Донованом Клинганом (24 очка) и Тумани Камарой (20 очков).