«Выглядит отлично». Вембаньяма поедет со «Сперс» на выездной матч против «Гризлис»

Француз пропустил два последних матча из-за повреждения колена.
«Выглядит отлично. Восстановительный процесс идет по плану. Ожидаю, что он поедет с нами в Мемфис», — сказал главный тренер техасцев Митч Джонсон.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма поедет со командой на выездной матч против «Гризлис».
