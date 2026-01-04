Ричмонд
«Выглядит отлично». Вембаньяма поедет со «Сперс» на выездной матч против «Гризлис»

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма поедет со командой на выездной матч против «Гризлис».

Француз пропустил два последних матча из-за повреждения колена.

«Выглядит отлично. Восстановительный процесс идет по плану. Ожидаю, что он поедет с нами в Мемфис», — сказал главный тренер техасцев Митч Джонсон.