Рич Пол о Бене Симмонсе: «Любишь либо то, что дает тебе игра, либо ты любишь саму игру»

Есть два пути к восприятию такого развития событий. Ты любишь либо то, что дает тебе игра, либо ты любишь саму игру… И вот ты играешь в баскетбол так долго, с самого детства. Ведь большинство детей не говорят: «Я хочу попасть в НБА и быть великим 15 лет». Нет, они просто мечтают попасть в НБА. Человек долго взбирается на гору, достигает пика, выдыхает и произносит: «Все, пора вниз на отдых». Но есть и такие, кто говорит: «Я хочу еще выше», — сказал Пол.