Джо Маззулла: «Мне понравилась реакция Брауна на то, что его не выбрали игроком месяца. Понравилась его досада»

После объявления имен лучших игроков НБА по итогам декабря Браун произнес: «При все уважении, но ШГА и Брансон не были лучше меня».
"Мне понравилась реакция Брауна. Понравилась его досада. Я рад.
Он гордится тем, что является одним из лучших игроков лиги, и одним из лучших игроков нашей команды. Такое восприятие им данной новости мне нравится.
Надеюсь, он выместит свою злость на наших соперниках в течение следующего месяца", — произнес Маззулла.
В следующем же матче Джейлен повторил личный рекорд результативности в НБА.