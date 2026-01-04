Ричмонд
Джо Маззулла: «Мне понравилась реакция Брауна на то, что его не выбрали игроком месяца. Понравилась его досада»

Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла отметил правильный настрой лидера команды Джейлена Брауна.

Источник: Спортс"

После объявления имен лучших игроков НБА по итогам декабря Браун произнес: «При все уважении, но ШГА и Брансон не были лучше меня».

"Мне понравилась реакция Брауна. Понравилась его досада. Я рад.

Он гордится тем, что является одним из лучших игроков лиги, и одним из лучших игроков нашей команды. Такое восприятие им данной новости мне нравится.

Надеюсь, он выместит свою злость на наших соперниках в течение следующего месяца", — произнес Маззулла.

В следующем же матче Джейлен повторил личный рекорд результативности в НБА.