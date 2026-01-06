«Атланта» и Трэй Янг совместно ищут варианты обмена игрока

Янг был лицом организации с момента выбора на драфте в 2018 году и является лучшим в ее истории по количеству трехочковых попаданий и результативных передач. За восемь лет он трижды выводил «Атланту» в плей-офф, включая выход в финал Восточной конференции в 2021 году.