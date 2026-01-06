Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джеймс Харден пропускает третий в сезоне матч. Звезду «Клипперс» беспокоит плечо

Защитник «Клипперс» Джеймс Харден не вышел на матч против «Уорриорз» в понедельник.

36-летний баскетболист испытывал дискомфорт в правом плече и после участия в разминке был исключен из состава. Это всего лишь третья игра, которую он пропустил в этом сезоне.

Харден набирает в среднем 25,7 очка — его лучший результат с сезона-19/20, когда он лидировал в НБА по результативности. Звездный ветеран занимает седьмое место в НБА по передачам (8,0) и делит 10-е место по игровому времени (35,4 минуты).

«Это определенно связано с усталостью, со всеми теми нагрузками, которые ему приходилось нести в атаке, когда Кавай отсутствовал», — сказал главный тренер калифорнийцев Тайрон Лю перед матчем.