Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джеймс Долан о «Никс» в сезоне-25/26: «Хотим попасть в финал, а затем рассчитываем его выиграть»

Владелец «Никс» Джеймс Долан в редком для себя интервью рассказал о решении расстаться с главным тренером Томом Тибодо и поделился ожиданиями от команды в сезоне-25/26.

"Весь прошлый год мы обсуждали с Томом, куда хотим двигаться дальше. Он признавал, что отличается упрямством, но при этом говорил о том, что он прав.

Команда построена под Тома Тибодо. Он создал костяк. Мы пробились достаточно далеко в прошлом сезоне, поэтому нужно отдать Тому должное. Но мы пришли к определенному выводу о том, как хотим организовать команду, и это означало, что нам нужно развиваться, выходя за рамки старых традиционных тренерских формул.

Не скажу, что с Томом Тибодо нельзя выиграть титул; я просто не знаю, так это или нет. Но если вы хотите построить конкурентоспособную команду, которая будет бороться за титул на долгосрочной основе, вам нужен кто-то, кто гораздо больше настроен на сотрудничество и коллаборацию. Все это не отменяет того, что Том — отличный тренер. Он должен снова получить место в НБА.

Ожидания от сезона? Я бы сказал, что мы хотим попасть в финал и должны его выиграть. Это спорт, может случиться что угодно. Выйти в финал — это то, что мы обязаны сделать. Выиграть в финале — наша цель", — заявил Долан.