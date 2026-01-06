Арбитр Брайан Форте признал голтендинг в эпизоде, вызвавшем гнев Стива Керра, и прокомментировал удаление главного тренера

«Мяч после броска Гэри Пэйтона коснулся щита до касания Джона Коллинза. Должно было быть нарушение правила голтендинга. Но единственный вариант пересмотра — если бы был свисток и запрос “Клипперс”. Эпизод случился не в последние 2 минуты матча.