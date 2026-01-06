Арбитр Брайан Форте признал голтендинг в эпизоде, вызвавшем гнев Стива Керра, и прокомментировал удаление главного тренера

Керра разозлил незамеченный арбитрами голтендинг со стороны хозяев.
«Мяч после броска Гэри Пэйтона коснулся щита до касания Джона Коллинза. Должно было быть нарушение правила голтендинга. Но единственный вариант пересмотра — если бы был свисток и запрос “Клипперс”. Эпизод случился не в последние 2 минуты матча.
Первый технический фол тренер Керр получил за агрессивное приближение к арбитру с руганью. После этого он продолжил выкрикивать ругательства, пока его удерживал ассистент. Это привело ко второму замечанию", — прокомментировал ситуацию главный судья матча Брайан Форте.