Арбитр Брайан Форте признал голтендинг в эпизоде, вызвавшем гнев Стива Керра, и прокомментировал удаление главного тренера

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр был удален за 2 технических замечания в начале 4-й четверти проигранного матча с «Клипперс».

Керра разозлил незамеченный арбитрами голтендинг со стороны хозяев.

«Мяч после броска Гэри Пэйтона коснулся щита до касания Джона Коллинза. Должно было быть нарушение правила голтендинга. Но единственный вариант пересмотра — если бы был свисток и запрос “Клипперс”. Эпизод случился не в последние 2 минуты матча.

Первый технический фол тренер Керр получил за агрессивное приближение к арбитру с руганью. После этого он продолжил выкрикивать ругательства, пока его удерживал ассистент. Это привело ко второму замечанию", — прокомментировал ситуацию главный судья матча Брайан Форте.