Леброн Джеймс и Лука Дончич набрали по 30 очков и принесли «Лейкерс» победу над «Новым Орлеаном»

«Лейкерс» одержали выездную победу над «Новым Орлеаном» со счетом 111:103. Ключевую роль в атаке сыграли разыгрывающий Лука Дончич и форвард Леброн Джеймс, набравшие на двоих 60 очков.

Источник: Спортс"

На счету Джеймса 30 очков (10 из 19 с игры, 3 из 5 трехочковых, 7 из 7 с линии), 8 подборов и 8 передач.

У Дончича 30 очков (11 из 22 с игры, 3 из 10 из-за дуги, 5 из 9 с линии), 2 подбора и 10 передач.

