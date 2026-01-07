Леброн Джеймс и Лука Дончич набрали по 30 очков и принесли «Лейкерс» победу над «Новым Орлеаном»

На счету Джеймса 30 очков (10 из 19 с игры, 3 из 5 трехочковых, 7 из 7 с линии), 8 подборов и 8 передач.
У Дончича 30 очков (11 из 22 с игры, 3 из 10 из-за дуги, 5 из 9 с линии), 2 подбора и 10 передач.
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше