«Хочется верить, что наши сборные вернут на международные турниры в 2026-м». Интервью Марии Клюндиковой

В ночь на 6 января прошли первые матчи второго сезона лиги Unrivaled, созданной Нафиссой Кольер, одноклубницей Марии Клюндиковой по «Минессоте», и Брианной Стюарт, экс-партнером по БК УГМК. В турнире принимают участие лучшие игроки WNBA, и уже сейчас лига стала альтернативой для поездок за океан во время межсезонья. Удачный формат, звездность составов привлекают спонсоров и позволяют платить игрокам высокие зарплаты.
Мария Клюндикова проводит почти год без отдыха от баскетбола, поэтому участие в этом турнире было бы практически невозможным. Центровая сборной России не только восстанавливается от сложнейшего периода своей жизни, но и открывает в себе новые таланты. О желании сыграть в новом сезоне в WNBA, новогоднем подарке от Деда Мороза, подготовке к «Финалу четырех» Кубка России и потенциальном пропуске сезона — в предрождественском интервью.
Баскетбол 3×3 скорее не мой формат
— Звали ли тебя играть в Unrivaled?
— Не звали, но спрашивали, что с моим контрактом в России — на сколько он рассчитан. Но без какой-либо конкретики.
— Как ты вообще воспринимаешь эту лигу, в чем ее плюсы и минусы?
— В первую очередь это хорошая возможность для американок играть только в своей стране и не уезжать в Европу. Все-таки в таких чемпионатах, как Испания и Турция, нет мини-отпусков, чтобы посреди сезона съездить к родным и близким. Плюс у Unrivaled неплохой бюджет, у игроков хорошие зарплаты, у команд приличные ростеры. Это позволит в хорошей форме войти в новый сезон в WNBA. Что касается формата, то он похож на нашу Медиалигу, когда играют 3×3 на два кольца.
— Что подруги рассказывают про новую лигу?
— Описывали, что это достаточно весело. Все команды базируются и играют в одном городе, в одном зале — в Майами. Много игр, много общения. Еще бы я сказала, что этот формат дает больше возможностей для развития индивидуальных качеств. Все-таки в 3×3 на два кольца очень много пространства. Когда играем 5×5, то идет постоянная подстраховка. Тут же больше игры один на один.
— Тебе это по душе?
— Скорее всего, это не мой формат. Больше нравится баскетбол 5×5.
После перерыва на сборные ко мне вернулось вдохновение
— Восстановилась ли ты после сезона в женской НБА?
— Первые два месяца было тяжеловато. Прежде всего, очень сложно морально играть в баскетбол целый год без перерыва. Не хватало моментов, чтобы переключиться, немного выдохнуть. После перерыва на сборные ко мне вернулось вдохновение. Сейчас набираю форму с каждым матчем, иду по нарастающей.
— Что скажешь про игру своей команды в первой половине сезона Премьер-лиги-2025/26?
— Понравился наш командный баскетбол в последних играх. Все хотят делиться мячом, и это заряжает оптимизмом. Теперь важно сохранить эту командную химию до конца сезона.
— Кого бы из игроков выделила в Премьер-лиге на данный момент?
— Татьяну Видмер. Мы вместе выступали в курском «Динамо». Она очень любит баскетбол. Меня всегда вдохновляет ее желание работать, ее видение игры. Поэтому меня переполняют эмоции и радость за то, что Татьяна продолжает карьеру, ведет за собой «Нику-Лузалес». Видмер — надежный партнер, на которого всегда можно положиться.
— Поделись ожиданиями от «Финала четырех» Кубка России, который пройдет в конце января в Сыктывкаре.
— Думаю, будет очень интересно. В Сыктывкаре не такой большой зал. Уверена, что его заполнят до отказа. Это придаст определенный накал, даст небольшое преимущество хозяевам паркета.
— Как оценишь возвращение ивановской «Энергии» в Премьер-лигу?
— Понятно, что в первый год после такого перерыва любому клубу будет сложно. Видно, что они стараются, в составе много молодых игроков. Постепенно они адаптируются к новому уровню, и во второй части сезона все будет зависеть от них.
— Как тебе игра «дважды матери российского баскетбола» Раисы Мусиной?
— Впечатляет, что она так быстро смогла вернуться в форму после родов. Рая — большая умница. При этом думаю, она только набирает обороты и ближе к плей-офф мы увидим еще более мощную игру от Мусиной. Отмечу еще Веронику Сазонову (Павлюченко). Она тоже вошла в сезон после беременности и без раскачки показывает очень яркие перформансы.
Дед Мороз подарил электропианино
— Как отмечали Новый год?
— С семьей в Екатеринбурге. К нам пришли друзья, и мы весело провели время. В этот раз не захотелось лететь в Москву. Очень устала от перелетов. Хотелось немного замедлиться, провести побольше времени с ребенком.
— Какие подарки были под елкой?
— Дед Мороз подарил электропианино с педалькой (смеется). Давно о нем мечтала.
— Есть ли планы на следующий сезон в WNBA?
— Планы поехать есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Случится локаут или нет. Пока в режиме ожидания.
— Есть ли какая-то информация о новом коллективном соглашении? Возможно, от игроков «Лос-Анджелеса»?
— Есть определенные мнения, но пока точной информации нет.
— Есть шансы, что в этом году наши сборные могут допустить до международных стартов. Ты готова к такому повороту?
— Хочется в это верить, но я не обнадеживаю себя этой мыслью. Уже был момент, когда казалось, что нас вот-вот вернут на международную арену. Тогда я в это сильно поверила и сильно разочаровалась, когда ничего не изменилось. Поэтому сейчас не строю никаких ожиданий.
— Ну и последний вопрос, чтобы навести суеты. Есть ли вероятность, что ты пропустишь следующий сезон?
— Нам хочется еще детей, я бы очень хотела еще одного ребенка. Но в ближайших планах этого нет. Хотя такое и сложно прогнозировать.
Тимур Ганеев