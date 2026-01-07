«Хочется верить, что наши сборные вернут на международные турниры в 2026-м». Интервью Марии Клюндиковой

— В первую очередь это хорошая возможность для американок играть только в своей стране и не уезжать в Европу. Все-таки в таких чемпионатах, как Испания и Турция, нет мини-отпусков, чтобы посреди сезона съездить к родным и близким. Плюс у Unrivaled неплохой бюджет, у игроков хорошие зарплаты, у команд приличные ростеры. Это позволит в хорошей форме войти в новый сезон в WNBA. Что касается формата, то он похож на нашу Медиалигу, когда играют 3×3 на два кольца.