«Атланта» обменяла Трэя Янга в «Вашингтон», получив взамен Си Джей Макколлума и Кори Кисперта

В 10 играх этого сезона Янг в среднем набирал 19,3 очка, 1,5 подбора и 8,9 передачи, реализуя 41,5% бросков с игры и 30,5% трехочковых за 28 минут. По контракту разыгрывающего ему причитается 95 миллионов долларов до сезона-2026/27, с опцией игрока в следующее межсезонье.