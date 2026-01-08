Ричмонд
Трэй Янг ушел в раздевалку, узнав об обмене в «Вашингтон» посреди матча

Звездный разыгрывающий Трэй Янг, пропускающий матчи из-за травмы, находился на скамейке запасных «Атланты» в уличной одежде, когда узнал о своем обмене в «Уизардс» по ходу игры против «Нового Орлеана».

Янг пообщался с игроками и членами тренерского штаба «Хоукс», после чего ушел в раздевалку незадолго до окончания игры.

Из‑за травм 27-летний разыгрывающий провел в текущем сезоне лишь 10 матчей, набирая в среднем 19,3 очка и 8,9 передачи.