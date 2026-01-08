Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы

Российский баскетболист Касаткин был отпущен из французской тюрьмы в ночь на четверг, он прибыл в Москву — адвокат спортсмена РИА Новости.
«Суд Франции одобрил решение об экстрадиции Касаткина в США, но премьер-министр его не подписал. Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве», — сообщил адвокат.
Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревали Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества».
Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен всегда заявлял о совей невиновности.