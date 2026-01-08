Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы

Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревали Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества».