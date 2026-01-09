Ричмонд
Умерла легендарная советская баскетболистка Семенова

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР Ульяна Семенова умерла в возрасте 73 лет, сообщается на странице Латвийской ассоциации баскетбола в соцсети Х.

Источник: Спорт РИА Новости

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье и всем, кто знал, уважал и любил Ульяну», — говорится в заявлении.

Семенова становилась победительницей Олимпийских игр 1976 года в Монреале и 1980 года в Москве. Также на ее счету три победы на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. С Семеновой в составе национальная сборная с 1968 по 1985 год не проиграла ни одного официального турнира. В составе «ТТТ Рига» центровая 15 раз выиграла чемпионат СССР и 11 раз — Кубок европейских чемпионов. Также Семенова выступала за испанский «Тинторетто» и французский «Орши».

В 1993 году Семенова стала первой спортсменкой не из США, включенной в Международный зал баскетбольной славы, в 1999-м она была включена в Женский зал баскетбольной славы, в 2007 году вошла в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA).