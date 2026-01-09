Матч «Буллс» — «Хит» отложен из-за конденсата на площадке в Чикаго

В среду в «Юнайтед Центре» проходила встреча хоккейных «Чикаго Блэкхокс», и после необычно теплого и дождливого дня в Чикаго баскетбольная площадка оказалась непригодной для игры.
Баскетболисты обеих команд выполнили стандартную предматчевую разминку, но посчитали площадку опасной для проведения матча.
После более чем 90 минут безуспешных попыток решить проблему — включая включение кондиционеров и уборку площадки швабрами и большими полотенцами — руководство НБА, судьи и тренеры обеих команд приняли решение не проводить матч в запланированное время.