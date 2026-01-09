«Миннесота» почтила минутой молчания память 37-летней женщины, которую застрелил сотрудник службы иммиграции

Гуд погибла после непродолжительной стычки с сотрудниками ICE в среду утром на улице Миннеаполиса, примерно в 3 милях от арены «волков» Target Center. Стрельба спровоцировала новые протесты в районе городов-близнецов в свете недавнего усиления активности ICE в этом районе в рамках мер администрации Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.
«Как мы все знаем, наше сообщество пережило еще одну невыразимую трагедию. Мы хотим выразить наши соболезнования, искренние пожелания, молитвы и мысли семьям, близким и всем тем, кто пострадал от произошедшего», — сказал тренер «Вулвз» Крис Финч перед игрой с «Кавальерс».