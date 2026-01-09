Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Миннесота» почтила минутой молчания память 37-летней женщины, которую застрелил сотрудник службы иммиграции

Перед матчем в четверг баскетболисты «Тимбервулвз» почтили минутой молчания память Рене Гуд, 37-летней женщины, застреленной в своей машине сотрудником Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE).

Источник: Спортс"

Гуд погибла после непродолжительной стычки с сотрудниками ICE в среду утром на улице Миннеаполиса, примерно в 3 милях от арены «волков» Target Center. Стрельба спровоцировала новые протесты в районе городов-близнецов в свете недавнего усиления активности ICE в этом районе в рамках мер администрации Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.

«Как мы все знаем, наше сообщество пережило еще одну невыразимую трагедию. Мы хотим выразить наши соболезнования, искренние пожелания, молитвы и мысли семьям, близким и всем тем, кто пострадал от произошедшего», — сказал тренер «Вулвз» Крис Финч перед игрой с «Кавальерс».