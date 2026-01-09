Айзейя Томас: «Не понимаю, почему все считают величайшим Джордана. Леброну принадлежат все рекорды»

Легенда «Детройта» рассказал об этом в шоу Run It Back с Демаркусом Казинсом и Чендлером Парсонсом.
"Моя эпоха считается золотой. Вот чего я не понимаю о сегодняшней баскетбольной эпохе… Вы, ребята, играете с, вероятно, величайшим баскетболистом всех времен, а относитесь к нему так, будто он какая-то пустышка.
Вы очень любите превозносить нашу эпоху, считаете ее лучшей. Вместо того, чтобы возвеличивать свою. Вы говорите, что Майкл Джордан — величайший.
Но посмотрите, что происходит сейчас, в вашу эпоху. Леброну принадлежат все рекорды, вообще все мыслимые рекорды. В ваше время играют Кевин Дюрэнт и Стеф Карри… Но когда речь заходит о величайшем, вы говорите о парне, который подарил всем нам обувь и разминочную форму", — поделился Томас.