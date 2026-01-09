Ричмонд
Энтони Эдвардс стал третьим самым молодым игроком в истории НБА, достигшим отметки в 10000 набранных очков

В сегодняшнем матче против «Кливленда» звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс преодолел отметку в 10000 набранных очков.

Эдвардс сделал это в возрасте 24 лет и 156 дней, став третьим самым молодым игроком в истории НБА. Моложе него были только Леброн Джеймс (23 года и 59 дней) и Кевин Дюрэнт (24 года и 33 дня).

Кроме того, Эдвардс присоединился к Луке Дончичу, Кармело Энтони, Трэйси Макгрэйди, Кобе Брайанту, Дюрэнту и Джеймсу в списке игроков, набравших 10000 очков до достижения 25 лет.

