Энтони Эдвардс добрался до отметки 10 тысяч очков в НБА. Быстрее получилось только у Джеймса и Дюрэнта

Эдвардс (24 года 156 дней) вышел на матч против «Кливленда» (131:122), имея на своем счету 9 977 очков за карьеру. Этот рубеж он пересек за 6:54 до конца основного времени, реализовав двухочковый бросок.
Добиться такого результата быстрее за всю историю НБА получилось только у Леброна Джеймса (23 года 59 дней) и Кевина Дюрэнта (24 года 33 дня).
