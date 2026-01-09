Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энтони Эдвардс добрался до отметки 10 тысяч очков в НБА. Быстрее получилось только у Джеймса и Дюрэнта

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс в четверг набрал 10-тысячное очко в НБА.

Источник: Sports

Эдвардс (24 года 156 дней) вышел на матч против «Кливленда» (131:122), имея на своем счету 9 977 очков за карьеру. Этот рубеж он пересек за 6:54 до конца основного времени, реализовав двухочковый бросок.

Добиться такого результата быстрее за всю историю НБА получилось только у Леброна Джеймса (23 года 59 дней) и Кевина Дюрэнта (24 года 33 дня).

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше