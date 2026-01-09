Бобби Маркс ожидает, что «Сперс» попробуют выменять Гершона Ябуселе

«Найти подходящего игрока непросто, потому что ротация “Сперс” и без того очень сильна в полном составе. Самая большая слабость “Сан-Антонио” — это ситуации, когда на площадке нет ни Виктора Вембаньямы, ни Люка Корнета. По данным Cleaning the Glass, такие пятерки проигрывают с разницей в 7,6 очка на 100 владений.