Бобби Маркс ожидает, что «Сперс» попробуют выменять Гершона Ябуселе

Журналист обозначил контуры возможной сделки:
«Сан-Антонио»: Ябуселе, пик 2-го раунда «Санз».
«Нью-Йорк»: Кэм Уитмор.
«Вашингтон»: Джереми Сохан.
«Найти подходящего игрока непросто, потому что ротация “Сперс” и без того очень сильна в полном составе. Самая большая слабость “Сан-Антонио” — это ситуации, когда на площадке нет ни Виктора Вембаньямы, ни Люка Корнета. По данным Cleaning the Glass, такие пятерки проигрывают с разницей в 7,6 очка на 100 владений.
Ябуселе не удается закрепиться в составе «Никс», но у него есть опыт игры как в паре с Вембаньямой в составе сборной Франции, так и в качестве растягивающего пятого номера", — пишет Маркс.