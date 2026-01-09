Ричмонд
Бобби Маркс ожидает, что «Сперс» попробуют выменять Гершона Ябуселе

Эксперт ESPN Бобби Маркс считает бигмена «Никс» Гершона Ябуселе кандидатом на переход в «Сперс» перед дедлайном.

Источник: Спортс"

Журналист обозначил контуры возможной сделки:

«Сан-Антонио»: Ябуселе, пик 2-го раунда «Санз».

«Нью-Йорк»: Кэм Уитмор.

«Вашингтон»: Джереми Сохан.

«Найти подходящего игрока непросто, потому что ротация “Сперс” и без того очень сильна в полном составе. Самая большая слабость “Сан-Антонио” — это ситуации, когда на площадке нет ни Виктора Вембаньямы, ни Люка Корнета. По данным Cleaning the Glass, такие пятерки проигрывают с разницей в 7,6 очка на 100 владений.

Ябуселе не удается закрепиться в составе «Никс», но у него есть опыт игры как в паре с Вембаньямой в составе сборной Франции, так и в качестве растягивающего пятого номера", — пишет Маркс.