Ламело Болл набрал 33 очка за 27 минут, впервые c 2021 года выйдя со скамейки запасных

Звезда «Шарлотт» Ламело Болл впервые со своего сезона новичка (2020/21) начал матч на скамейке запасных и набрал 33 очка в игре против «Индианы».

За 27 минут на паркете Болл реализовал 12 из 24 бросков с игры, 7 из 15 трехочковых и 2 из 2 штрафных. Также в его активе 3 подбора, 8 передач и 3 перехвата.

«Хорнетс» уступили «Пэйсерс» в близкой концовке — 112:114.