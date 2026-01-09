Игорь Кочарян: «Как только Касаткин будет готов — сразу ждем на тренировках МБА-МАИ»

«Мы уже связывались с Даниилом, поприветствовали друг друга. Очень рады этому событию. Такой прекрасный подарок на Рождество! Ждем Касаткина на тренировках нашей команды. Сейчас человек в себя придет и появится. Надо немного отдохнуть, адаптироваться и с семьей пообщаться. Как только будет готов — сразу ждем», — заявил Кочарян.
26-летнего баскетболиста задержали летом 2025-го по запросу США, где его обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки. Американские власти заявили, что экс-игрок сборной России был участником группы, которая использовала программы-вымогатели.