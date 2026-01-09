Игорь Кочарян: «Как только Касаткин будет готов — сразу ждем на тренировках МБА-МАИ»

«Мы уже связывались с Даниилом, поприветствовали друг друга. Очень рады этому событию. Такой прекрасный подарок на Рождество! Ждем Касаткина на тренировках нашей команды. Сейчас человек в себя придет и появится. Надо немного отдохнуть, адаптироваться и с семьей пообщаться. Как только будет готов — сразу ждем», — заявил Кочарян.