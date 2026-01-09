«Неудержимая машина, чьи достижения вряд ли когда-нибудь превзойдут». Мир скорбит по Ульяне Семеновой

«Знаете, я еще застал времена, когда она играла. Помню, очень гордился, что в Советском Союзе играла самая высокая баскетболистка в мире. Такие, как Ульяна Семенова, — это та самая связь между республиками… Ведь кто такая Ульяна Семенова? Она русская по происхождению, всю жизнь прожила в Прибалтике, а выступала за сборную Советского Союза. В любом случае она останется великолепным и любимым игроком в памяти многих поколений», — сказал Свищев.