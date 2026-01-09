«Неудержимая машина, чьи достижения вряд ли когда-нибудь превзойдут». Мир скорбит по Ульяне Семеновой

8 января не стало Ульяны Семеновой — одной из величайших баскетболисток в истории. Ее достижения и влияние на игру сделали ее символом целой эпохи, а новость о смерти спортсменки вызвала отклик по всему миру.
Легенда, не знавшая равных
Уникальность Семеновой во многом определялась ее антропометрическими данными: при росте 210 сантиметров она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая профессиональная баскетболистка в мире. Однако отличали ее не только габариты — Семенову выделяли работоспособность, игровое мышление и высокий уровень мастерства.
Всю карьеру в СССР она провела в рижском клубе ТТТ, с которым 15 раз становилась чемпионкой Советского Союза. В составе сборной СССР Семенова добилась выдающихся результатов: дважды выигрывала Олимпийские игры (1976, 1980), трижды становилась чемпионкой мира (1971, 1975, 1983) и десять раз — чемпионкой Европы.
В 1986 году Семенова покинула ТТТ и продолжила карьеру в Испании, став первой советской баскетболисткой, подписавшей контракт с зарубежным клубом. Игровую карьеру центровая завершила во французском «Валансьене» в 1989 году.
За выдающиеся достижения Семенова была включена в Зал славы ФИБА, а также стала первой европейской баскетболисткой, вошедшей в Зал славы имени Нейсмита в США.
Поток соболезнований
Смерть Ульяны Семеновой вызвала широкую волну соболезнований в спортивном сообществе.
«Она была неповторима и незаменима как в ТТТ и сборной Латвии, так и в сборной Советского Союза, где выступала бок о бок с литовками, русскими и украинками. Свой жизненный девиз Семенова однажды сформулировала следующими словами: “Я максималист и делаю все, что в моих силах, меньшего мне недостаточно”. Выражаем глубочайшие соболезнования близким и всем, кто знал, уважал и любил Улю», — заявили в пресс-службе Федерации баскетбола Латвии.
Международная федерация баскетбола (ФИБА) назвала Семенову «неудержимой машиной всепобеждающей сборной СССР».
«Феноменальная внешность, обусловленная ее внушительным ростом и комплекцией, в сочетании с таким мастерством и хладнокровием сделали ее неудержимой… Наследие Семеновой, пожалуй, не имеет аналогов и вряд ли когда-либо будет повторено. Действительно, она известна как самая титулованная баскетболистка в истории женского баскетбола. Ее будет очень не хватать, и она никогда не будет забыта», — заявили в ФИБА.
Также соболезнования выразили в России. Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в беседе с «Матч ТВ» подчеркнул, что Семенова была символом, объединяющим республики.
«Знаете, я еще застал времена, когда она играла. Помню, очень гордился, что в Советском Союзе играла самая высокая баскетболистка в мире. Такие, как Ульяна Семенова, — это та самая связь между республиками… Ведь кто такая Ульяна Семенова? Она русская по происхождению, всю жизнь прожила в Прибалтике, а выступала за сборную Советского Союза. В любом случае она останется великолепным и любимым игроком в памяти многих поколений», — сказал Свищев.
Егор Сергеев