Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демаркус Казинс: «Карлайл присылал мне странные селфи и писал, что хочет тренировать меня»

Экс-игрок НБА Демаркус Казинс в эфире Run It Back рассказал о персональном опыте взаимодействия с тренером Риком Карлайлом, когда речь зашла о тысячной победе специалиста в НБА.

Источник: Спортс"

По словам центрового, Карлайл звал его в «Даллас», когда он был на пике своей карьеры.

«Рик Карлайл присылал мне странные селфи и писал: “Я думаю о тебе, и я очень хочу тебя тренировать”, — произнес Казинс.

Соведущие со смехом попросили Демаркуса рассказать об этом подробнее, но он перевел тему.

«Я не очень хорошо его знаю, но знаю, что он был крайне заинтересован в том, чтобы я присоединился к “Далласу”. Что касается селфи, то я не знаю, что это было. Проигнорировал эту историю.

Что касается его тренерского наследия, то Карлайл, безусловно, пользуется большим уважением в лиге. Он тренер-чемпион. Он один из 11 тренеров, одержавших тысячу побед за карьеру, так что, вне всяких сомнений, он один из тех самых парней в этой лиге", — поделился бывший баскетболист.