Аарон Гордон толкнул Мухамеда Гуйе, начав стычку между «Наггетс» и «Хоукс»

В одном из эпизодов матча против «Атланты» форвард «Денвера» Аарон Гордон оттолкнул форварда «Хоукс» Мухамеда Гуйе, пытаясь освободиться от его опеки. В результате началась небольшая стычка между игроками, которая не переросла в полноценный конфликт.
Однако по итогам эпизода Гордон и Гуйе получили технические замечания. Кроме того, «технарь» выписали защитнику «Хоукс» Китану Уоллесу за толчок защитника «Наггетс» Тима Хардуэя-младшего.
Встреча закончилась победой «Атланты» — 110:87.