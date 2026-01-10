Аарон Гордон толкнул Мухамеда Гуйе, начав стычку между «Наггетс» и «Хоукс»

В одном из эпизодов матча против «Атланты» форвард «Денвера» Аарон Гордон оттолкнул форварда «Хоукс» Мухамеда Гуйе, пытаясь освободиться от его опеки. В результате началась небольшая стычка между игроками, которая не переросла в полноценный конфликт.