Стив Керр объяснил решение убрать Кумингу из состава: «Мне очень жаль и я переживаю за него»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал о решении убрать форвард Джонатана Кумингу из стартовой пятерки, где он начинал сезон.

Источник: Спортс"

"Мне очень жаль и я переживаю за Джонатана, что дела в итоге пошли не так, как в первые пару недель. Но было бы сложно выпускать его, Джимми и Дрэймонда одновременно на позициях 2−3−4. Мне кажется, любой может увидеть, что это не самое удачное сочетание с точки зрения бросковой угрозы. Да, иногда Стеф может компенсировать любое препятствие на пути, он настолько хорош. Но в современной НБА такое сочетание — не совсем правильная история. Мы пришли к этому пониманию.

Мы дали этому составу несколько недель, и в конце концов, слабые стороны такой расстановки выявились.

Вот почему мы пошли другим путем", — объяснил Керр.