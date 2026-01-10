Трэй Янг: «Вашингтон недооценивают в НБА, это большой рынок. Очень рад переходу. Хочу и способен помогать молодым игрокам»

Очень рад переходу. Для меня Вашингтон — недооцененное место с точки зрения рынка. В НБА, как мне кажется, это большой рынок. Здесь у меня появится возможность быть самим собой, в окружении людей, которые знают меня, которые знают, какой я человек и какого рода победителем я хочу быть. Это процесс, и я знаю, как это работает. Легко не будет, но я рад быть здесь и радовался, когда только узнал, что это возможно«, — заявил экс-игрок “Атланты”.