Джарен Джексон о слухах про обмен Морэнта: «Сопереживаю Джа, он мой брат. Ему сейчас непросто»

"Баскетбольный бизнес отнимает много сил, об этом я ему и сказал. Мы все это видели. Мы видели столько всего разного на эту тему.
Он мой брат. Я всегда сопереживаю Джа. Ему сейчас непросто. Но он все равно появляется на матчах. Он все еще здесь, с нами. Можно понять его настроение в такой ситуации, особенно когда речь идет о человеке, который привлекает к себе столько внимания, даже по малейшим поводам.
Очень сложная история. Наша профессия такова, что мы постоянно на виду, мы как бы привыкли к такому, но это все равно очень тяжело переносить.
Что бы ни случилось, он изменил мою жизнь, когда появился здесь«, — заявил бигмен “Гризлис”.