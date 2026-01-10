Джарен Джексон о слухах про обмен Морэнта: «Сопереживаю Джа, он мой брат. Ему сейчас непросто»

Он мой брат. Я всегда сопереживаю Джа. Ему сейчас непросто. Но он все равно появляется на матчах. Он все еще здесь, с нами. Можно понять его настроение в такой ситуации, особенно когда речь идет о человеке, который привлекает к себе столько внимания, даже по малейшим поводам.