Кендрик Перкинс о проблемах американских звезд: «Три года назад мы говорили о том, что Джа Морэнт становится лицом чертовой лиги»

Экс-игрок НБА Кендрик Перкинс порассуждал о проблемах американских звезд НБА на примере Джа Морэнта из «Гризлис».

Источник: Спортс"

Чемпион лиги в противовес упомянул европейских баскетболистов, которые хорошо проявляют себя не только на площадке, но и в жизни.

"Три года назад мы только и говорили о том, что Джа Морэнт становится лицом этой чертовой лиги. Лицом лиги!

Европейцы не только захватывают нашу лигу и подают пример на площадке. Они захватывают нашу лигу и подают пример за ее пределами. Йокич? У него нет проблем за пределами площадки. Яннис? Никаких проблем за пределами площадки. Лука? Никаких проблем вообще. Тот же Вембаньяма«, — заявил бывший центровой “Бостона”.

По мнению Перкинса, на фоне ожидаемого обмена Морэнту следует пересмотреть свой подход.

«Джа следует быть внимательнее. В ближайшие 3−4 года через драфты пройдет так много очень сильных игроков. Реакция команд: “Мы не собираемся возиться с этой чертовой ерундой. Не собираемся платить Джа Морэнту 200 миллионов долларов и жить с этой головной болью”.

Ему нужно перейти куда-нибудь, где он не будет чистым номером 1, безусловным лидером. «Миннесота»? Возможно, «Милуоки» рискнет. Джа должен быть очень-очень осторожен на данном этапе. Это предупредительный выстрел. После этого, если тебя обменяют, тебе лучше действовать очень осторожно", — считает Перкинс.