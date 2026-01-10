Яннис Адетокумбо дважды остановил Леброна Джеймса в клатче, обеспечив «Милуоки» победу над «Лейкерс»

Узнать больше по теме

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста

Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.