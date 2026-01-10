Яннис Адетокумбо дважды остановил Леброна Джеймса в клатче, обеспечив «Милуоки» победу над «Лейкерс»

В последнюю минуту матча Адетокумбо дважды остановил суперзвезду «озерников» Леброна Джеймса, сначала выписав ему блок-шот, а затем обокрав его на ведении.
«Бакс» одержали победу — 105:101. В активе грека 21 очко (9 из 11 с игры), 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота. На счету Джеймса 26 очков (10 из 21 с игры), 9 подборов, 10 передач и 3 перехвата.
