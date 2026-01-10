Ричмонд
Энтони Дэвис 17 раз получал травмы менее чем за год в «Далласе»

Центровой «Далласа» Энтони Дэвис получил 17 травм менее чем за год после перехода в «Даллас» и 1 раз выбыл из-за болезни.

Источник: Спортс"

Всего на его счету 31 матч за команду с февраля 2025 года.

Бигмен может пропустить минимум 6 недель из-за последних проблем со связками левой руки.

07.02.2025: Травма живота.

08.02.2025: Травма приводящих мышц.

25.03.2025: Травма бедра.

28.03.2025: Растяжение паховой мышцы.

01.04.2025: Растяжение паховой мышцы.

03.04.2025: Травма приводящих мышц.

08.04.2025: Растяжение паховой мышцы.

10.04.2025: Растяжение паховой мышцы.

12.04.2025: Травма приводящих мышц.

17.04.2025: Растяжение паховой мышцы.

28.10.2025: Боль в ахилловом сухожилии.

29.10.2025: Ушиб ноги.

11.11.2025: Растяжение икроножной мышцы.

29.11.2025: Растяжение икроножной мышцы.

14.12.2025: Растяжение икроножной мышцы.

19.12.2025: Болезнь.

25.12.2025: Растяжение паховой области.

08.01.2026: Травма руки.