Джей Краудер: «НБА похожа на любительские игры. Что насчет шахматных ходов и использования слабых мест?»

35-летний форвард Джей Краудер в последний раз появлялся на площадке НБА в апреле прошлого чемпионата. Баскетболист раскритиковал матчи этого сезона.

Источник: Спортс"

«Никто не хочет признать, что НБА в странном состоянии? Матчи лиги похожи на любительские. Что насчет использования слабых мест, шахматных ходов? Что с планами на игру? Все выглядит и ощущается не таким. И не потому, что я не играю», — заявил Краудер в соцсетях.