Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера “сукой” начиная с межсезонья»

Инсайдер Шэмс Чарания раскрыл подробности конфронтации между звездой «Лейкерс» Лукой Дончичем и разыгрывающим «Сакрамето» Деннисом Шредером.

Источник: Спортс"

«Шредер по сути устроил засаду и ждал Дончича в служебных коридорах домашней арены “Лейкерс”. И когда он увидел его и оказался с ним практически наедине, он устроил разборку и попытался замахнуться, чтобы ударить Дончиа рукой. Лига установила, что это была попытка, он фактически не попал в лицо или верхнюю часть тела словенца.

Так почему же Шредер пошел по этому пути? Насколько мне известно, Дончич называл его «сукой» уже несколько матчей подряд — начиная еще с межсезонья и их встречи на Евробаскете.

И позиция Денниса Шредера такова: если ты позволяешь себе такие высказывания на площадке, нельзя ожидать, что за ее пределами это останется без ответа", — сообщил Чарания в эфире NBA Today.

Шредер дисквалифицирован НБА на 3 матча за попытку ударить Дончича после игры.