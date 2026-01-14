Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера “сукой” начиная с межсезонья»

«Шредер по сути устроил засаду и ждал Дончича в служебных коридорах домашней арены “Лейкерс”. И когда он увидел его и оказался с ним практически наедине, он устроил разборку и попытался замахнуться, чтобы ударить Дончиа рукой. Лига установила, что это была попытка, он фактически не попал в лицо или верхнюю часть тела словенца.
Так почему же Шредер пошел по этому пути? Насколько мне известно, Дончич называл его «сукой» уже несколько матчей подряд — начиная еще с межсезонья и их встречи на Евробаскете.
И позиция Денниса Шредера такова: если ты позволяешь себе такие высказывания на площадке, нельзя ожидать, что за ее пределами это останется без ответа", — сообщил Чарания в эфире NBA Today.
Шредер дисквалифицирован НБА на 3 матча за попытку ударить Дончича после игры.