ПАОК ведет переговоры по приобретению форварда Оливье Нкамуа из «Варезе»

В этом сезоне баскетболист играет за итальянский «Варезе». На его счету 16,3 очка, 6,7 подбора, 2 передачи и 1,1 блок-шота в национальном чемпионате.
Форвардом всерьез интересуется греческий ПАОК. Клуб готов заплатить компенсацию за игрока.
25-летний финский форвард Оливье Нкамуа успешно показал себя на Евробаскете-2025, набирая 10,8 очка, 5,3 подбора и 2,9 передачи за 20,8 минуты в среднем.
