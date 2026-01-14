Ричмонд
ПАОК ведет переговоры по приобретению форварда Оливье Нкамуа из «Варезе»

25-летний финский форвард Оливье Нкамуа успешно показал себя на Евробаскете-2025, набирая 10,8 очка, 5,3 подбора и 2,9 передачи за 20,8 минуты в среднем.

В этом сезоне баскетболист играет за итальянский «Варезе». На его счету 16,3 очка, 6,7 подбора, 2 передачи и 1,1 блок-шота в национальном чемпионате.

Форвардом всерьез интересуется греческий ПАОК. Клуб готов заплатить компенсацию за игрока.