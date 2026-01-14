Шэй Гилджес-Александер: «Сегодня был не Супербоул. Но мы показали, кто мы такие»

"У нас не было иного выхода, кроме того, чтобы выложиться еще больше на площадке. Все понимали это, когда проснулись утром.
Они одолели нас в последние несколько раз. Такое с нами редко случается, мне трудно даже припомнить последний раз.
Неприятное ощущение. В такой обстановке становится очевиден характер. И мы показали, кто мы такие.
Мы просто работаем над тем, чтобы стать лучше. Сегодня был не Супербоул. Могли быть лучше сегодня. Одна из 82 игр«, — заключил лидер “Оклахомы” Шэй Гилджес-Александер.