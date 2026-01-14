Ричмонд
Шэй Гилджес-Александер: «Сегодня был не Супербоул. Но мы показали, кто мы такие»

«Тандер» улучшили счет очных встреч с «Сан-Антонио» в этом сезоне до 1−3. Матч в Оклахома-Сити закончился со счетом 119:98.

"У нас не было иного выхода, кроме того, чтобы выложиться еще больше на площадке. Все понимали это, когда проснулись утром.

Они одолели нас в последние несколько раз. Такое с нами редко случается, мне трудно даже припомнить последний раз.

Неприятное ощущение. В такой обстановке становится очевиден характер. И мы показали, кто мы такие.

Мы просто работаем над тем, чтобы стать лучше. Сегодня был не Супербоул. Могли быть лучше сегодня. Одна из 82 игр«, — заключил лидер “Оклахомы” Шэй Гилджес-Александер.