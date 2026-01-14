Кендрик Перкинс: «Купер Флэгг — белый Леброн Джеймс за вычетом атлетизма»

"Главное сейчас — Купер Флэгг. Белая версия Леброна Джеймса за вычетом атлетизма.
Чего все посмеиваются? Насколько я понимаю, он лидирует в своей команде во всех категориях. Нет ничего, что он бы не делал для своего коллектива на площадке", — заявил Перкинс.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше