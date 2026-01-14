Марк Дэйгнолт о победе над «Сперс»: «Нам удавалось вернуться и организовать защиту»

"Наша защита была очень приличной. Были моменты, когда все было недостаточно четко, но по большей части все шло по плану, хорошо исполняли.
Удавалось возвращаться и организовывать оборону, в последних матчах с ними у нас была с этим проблема.
Благодаря этому удалось получить контроль над игрой, и в целом команда старалась.
Сегодня мы продвинулись в понимании соперника. Отличная команда, одна из лучших в НБА. Мало пространства для ошибок. Но мы сделали шаг вперед, в том числе и в нападении", — заключил главный тренер Марк Дэйгнолт.