Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Дэйгнолт о победе над «Сперс»: «Нам удавалось вернуться и организовать защиту»

«Тандер» первый раз в сезоне справились со «Сперс», одержав уверенную победу — 119:98.

"Наша защита была очень приличной. Были моменты, когда все было недостаточно четко, но по большей части все шло по плану, хорошо исполняли.

Удавалось возвращаться и организовывать оборону, в последних матчах с ними у нас была с этим проблема.

Благодаря этому удалось получить контроль над игрой, и в целом команда старалась.

Сегодня мы продвинулись в понимании соперника. Отличная команда, одна из лучших в НБА. Мало пространства для ошибок. Но мы сделали шаг вперед, в том числе и в нападении", — заключил главный тренер Марк Дэйгнолт.