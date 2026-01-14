Ричмонд
Рейтинг новичков НБА. Флэгг и Книппел сохраняют лидерство, Дёмин поднялся на 7-ю строчку

Топ‑3 в борьбе за звание «Лучшего новичка» сезона-2025/26 остался неизменным.

Источник: Спортс"

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин поднялся на 7-ю позицию. Незадрафтованный защитник «Портленда» Калеб Лав впервые попал в Топ‑10.

Топ-10 новичков по версии NBA.com:

Купер Флэгг («Даллас», прежнее место — 1, драфт: 1);

Кон Книппел («Шарлотт», 2, драфт: 4);

Ви Джей Эджкомб («Филадельфия», 3, драфт: 3);

Дерик Куин («Новый Орлеан», 4, драфт: 13);

Седрик Кауард («Мемфис», 5, драфт: 11);

Максим Рейно («Сакраменто», 7, драфт: 42);

Егор Дёмин («Бруклин», 9, драфт: 8);

Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 8, драфт: 7);

Калеб Лав («Портленд», -, драфт: -);

Тре Джонсон («Вашингтон», 10, драфт:6).